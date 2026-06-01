Vos questions
Comment et quand résilier mon abonnement?Pour un abonnement avec engagement mensuel, il vous suffit de vous rendre sur votre espace client. Vous pouvez également nous contacter au plus tard 7 jours avant la fin du mois, par téléphone au 0215553232 de 8h30 à 18h (hors jours fériés vaudois), ou par mail à : contact@canalplus.chPour un abonnement avec engagement annuel, nous vous invitons à nous transmettre une demande de résiliation au plus tard un mois avant votre échéance par mail à : contact@canalplus.ch.Accéder à l'Espace Client
Je souhaite modifier mon abonnement (ajout, retrait de bouquet), comment faire ?Nous vous invitons à contacter notre Centre de Relations Clients au 0215553232 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h hors jours fériés vaudois, ou par mail à : contact@canalplus.ch
Je souhaite modifier ma carte de crédit, comment faire ?Nous vous invitons à vous rendre sur votre espace client pour effectuer le changement (Gérer mon compte/gérer mes moyens de paiement). Vous pourrez vous connecter en utilisant vos identifiants CANAL+.Accéder à l'Espace Client
Comment réactiver/régulariser mon abonnement CANAL+ suite à un impayé ?Afin de réactiver/régulariser la situation, nous vous invitons à vous connecter à votre espace client.Accéder à l'Espace Client
Peut-on accéder à la plateforme CANAL+ depuis l'étranger ?Elle est accessible uniquement depuis la Suisse. Toutefois, vous avez la possibilité de télécharger des programmes avant votre départ afin de les regarder ensuite en mode hors connexion (mode avion).
Comment déverrouiller mon accès aux programmes pour adultes ?Il vous suffit de valider votre consentement en renseignant votre adresse e-mail sur cette page dédiée : https://boutique.suisse.canalplus.com/acces_adultes/. Les programmes seront activés dans un délai de 48h (jours ouvrables) et il vous suffira alors de créer votre code parent.
Où puis-je retrouver les contenus d’Apple TV ?Publié le 01/06/2026Les contenus d’Apple TV sont directement disponibles via l’application CANAL+ (selon formule souscrite), vous pouvez également consommer les programmes sur la plateforme Apple TV en rattachant votre compte CANAL+ depuis ce lien : https://apple-tv-plus.canalplus.com/activer?offerLocation=ch
Qu'est-ce que HBO Max ?HBO Max est un service de streaming avec lequel vous avez accès à de grands films et des séries à succès. HBO Max propose régulièrement de nouveaux contenus exclusifs et des productions françaises. Retrouvez la saga Harry Potter et les films de l'univers DC, les séries HBO Original comme « House of Dragon », « The Last of Us » ou « Succession ».
Le service HBO Max est-il inclus dans mon offre CANAL+ ?Le service HBO Max Basic avec Pub est inclus dans les offres CANAL+ LA TOTALE, CANAL+ ET ENCORE +, CANAL+ 3 EN 1.
Comment faire pour regarder les programmes de HBO Max ?Les programmes de HBO Max sont disponibles directement dans votre application CANAL+.
Puis-je regarder les programmes de HBO Max sur l'application et le site hbomax.com ?Tous les programmes sont accessibles directement depuis le site et l'application CANAL+ . Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en profiter depuis le site hbomax.com ou l'application HBO Max. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur ce lienSi vous n'avez pas encore de compte HBO Max, suivez les indications à l'écran pour en créer un. Vous pourrez alors accéder à vos programmes sur hbomax.com ou l'application HBO Max.Attention, si vous bénéficiez déjà d'un compte HBO Max, vous devrez effectuer plusieurs actions afin de ne pas cumuler les abonnements ou les facturations.
- Si vous avez souscrit directement auprès de HBO Max, l'abonnement s'arrêtera automatiquement quand vous activerez votre compte HBO Max via votre offre CANAL+.
- Si vous avez souscrit via un distributeur tiers ou un fournisseur d'accès internet, l'annulation n'est pas automatique et nous vous invitons à contacter votre distributeur concerné.
- Si vous avez des questions à propos de votre compte HBO Max existant, n'hésitez pas à contacter le centre d'aide HBO Max sur https://help.hbomax.com/
Sur combien d'écrans puis-je regarder simultanément mes programmes HBO Max ?Nous proposons la formule HBO Max Basic avec Pub en inclusion dans certaines de nos offres, qui permet de regarder les programmes HBO Max sur deux écrans en simultané, en qualité Full HD selon votre matériel et votre connexion internet.Il est aussi possible d’ajouter une option complémentaire pour bénéficier de HBO Max Standard :
- HBO Max Basic avec Pub (deux écrans en simultané, programmes en qualité Full HD). Des publicités seront diffusées avant et pendant les films et séries à la demande. Cette option n’est pas compatible spécifiquement avec certains équipements (reportez-vous aux modalités de l’option disponibles sur votre espace client CANAL+).
- HBO Max Standard (deux écrans en simultané, programmes en qualité Full HD, téléchargement et visionnage hors connexion)
Sur quels écrans, puis-je regarder Max ?Le visionnage des programmes à la demande de HBO Max se fait directement dans l'application CANAL+ (sous réserve d’avoir créé un compte CANAL+) depuis smartphone/tablette (iOS, Android), TV connectées à Internet compatibles (Samsung depuis 2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2021, TV Philips sous OS Titan depuis 2023, Thomson sous OS TiVo depuis 2025)/clefs/ boitiers/lecteurs sous Android TV/Google TV, Apple TV, Amazon Fire TV (Cube, Stick), sous réserve de disposer d’une connexion internet haut débit ou sur le site internet canalplus.com/ch depuis smartphone/tablette/PC (Windows 10/11)/Mac (à partir de macOS Monterey, processeur Apple Silicon recommandé).Retrouvez l'exhaustivité des programmes HBO Max directement depuis l'application CANAL+ ou via le site de CANAL+.(Selon compatibilité des équipements, voir conditions techniques d'accès au service ici ,- voir chapitre 2 de nos Conditions Générales d'Utilisation)Attention : l’option HBO Max Basic avec Pub n’est pas compatible spécifiquement avec certains équipements (reportez-vous aux modalités de cette option disponibles sur votre espace client CANAL+)Vous pouvez aussi profiter de vos programmes HBO Max depuis l'application HBO Max et le site hbomax.com . Pour en savoir plus, rendez-vous un peu plus haut sur cette page.
Comment faire pour ne plus avoir de publicité sur mes programmes HBO Max ?Il vous suffit d’ajouter l’option Complément HBO Max Standard, depuis votre espace client CANAL+ : https://client.canalplus.com/compte/ (valable uniquement pour les offres souscrites depuis le site canalplus.com/ch )